Serie A 2021/2022, Genoa-Atalanta: le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Genoa-Atalanta, partita che si disputa al Ferraris e valida per la 19° giornata di Serie A. L’Atalanta è andata a segno in tutte le ultime 10 trasferte di Serie A contro il Genoa (2.2 gol realizzati in media nel parziale); le prime quattro di queste sono terminate tutte in parità, mentre i bergamaschi hanno ottenuto cinque successi nelle successive sei (1P).

Ecco le scelte di Shevchenko e Gasperini:

GENOA (3-5-2): Sirigu; Bani, Vasquez, Criscito; Biraschi, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Ekuban, Destro. All. Shevchenko

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Malinovskyi; Miranchuk, Zapata. All. Gasperini

