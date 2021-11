Serie A 2021-2022, Genoa-Roma: le probabili formazioni

21-11-2021 12:05

Undici anni dopo l’ultima presenza con la maglia del Milan da giocatore, Andriy Shevchenko torna protagonista del calcio italiano, come allenatore del Genoa.

L’ex ct dell’Ucraina è pronto per esordire nel posticipo domenicale della 13ª giornata a Marassi alle 20.45 contro la Roma di José Mourinho, ex allenatore Shevchenko al Chelsea.

Sfida tra due squadre a caccia di punti: Grifone in piena zona retrocessione, terzultimo con 9 punti, giallorossi reduci da due ko consecutivi che li hanno alllontanati dai primi posti.

Tanti assenti nel Genoa, in particolare in attacco dove saranno out Caicedo e Destro.

Roma alle prese con un mini-focolaio di Coronavirus: fuori Cristante e Villar, da inventare anche la difesa senza Smalling e Viña.

Genoa-Roma, le probabili formazioni.

Genoa (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Cambiaso, Rovella, Badelj, Sturaro; Galdames; Pandev, Bianchi. All.: A. Shevchenko.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo; Shomudorov, Abraham. All.: J. Mourinho.

