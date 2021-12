Serie A 2021-2022, Genoa-Sampdoria: le probabili formazioni

10-12-2021 08:47

Questa sera a Marassi si apre la 17a giornata di Serie A con il derby della Lanterna.

Un match che vale una stagione, ma che soprattutto mette di fornte due squadre le cui ambizioni ad inizio campionato erano leggermente diverse. Il Genoa è addirittura penultimo e ha visto il cambio in panchina tra Ballardini e la new entry Shevchenko, mentre la Sampdoria, sta un pò meglio ma non si può dichiarare certo fuori dalla corsa alla salvezza. Tra l’altro, entrambe le squadre vengono da due sconfitte di fila.

Ottime notizie in casa rossoblù per Shevchenko che avrà di nuovo a disposizione Criscito, Sturaro, Destro e Maksimovic. Di questi, tuttavia, solo i primi due dovrebbero essere titolari.

Nella Sampdoria torna Quagliarella dal 1′ vicino a Caputo, anche perché Gabbiadini non è al meglio dopo il recente problema fisico.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Bianchi, Ekuban. All. Shevchenko.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa.

