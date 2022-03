Serie A 2021-2022, Genoa-Torino: le probabili formazioni

18-03-2022 08:21

Genoa e Torino chiuderanno gli anticipi della 30^ di Serie A. I liguri cercano il primo successo dell’era Blessin arrivato a sette pareggi consecutivi, mentre i granata vogliono dare continuità dopo la prestazione interna contro l’Inter.

Nel Grifone tornano disponibili Hefti e Gudmundsson dall’influenza; in gruppo anche Piccoli destinato alla panchina. Blessin potrebbe affidarsi ancora a Yeboah, pronto a subentrare Destro. Melegoni e Rovella in ballottaggio per una maglia da titolare.

In casa Torino, Djidji è out per un problema muscolare; in difesa duello tra Izzo e il ristabilito Zima per completare il terzetto con Bremer e Rodriguez (quest’ultimo insidiato da Buongiorno). In porta Berisha confermato titolare.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Yeboah. All. Blessin.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric.

