Serie A 2021-2022, Inter-Cagliari: le formazioni ufficiali

12-12-2021 20:09

Inter e Cagliari scendono in campo a San Siro per il posticipo serale della 17ª giornata che, in caso di successo dei nerazzurri, vedrà cambiare la testa della classifica con il sorpasso dei campioni d’Italia sul Milan.

I rossoblù, reduci da quattro pareggi consecutivi, ma ancora penultimi in classifica, sono a caccia di punti salvezza.

Confermate le formazioni annunciate: nell’Inter in difesa torna De Vrij e occasione in attacco per Sanchez, tra i sardi dell’ex Mazzarri spazio per altri tre giocatori con un passato nerazzurro, Godin, Dalbert e Keita.

Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All.: S. Inzaghi.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All.: W. Mazzarri.

