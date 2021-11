Serie A 2021-2022, Inter-Napoli: le probabili formazioni

21-11-2021 11:56

L’Inter riprende la propria marcia in campionato ospitando il Napoli, due settimane dopo aver affrontato l’altra capolista Milan.

Proprio il ko dei rossoneri nell’anticipo contro la Fiorentina potrebbe far sì che la gara delle 18 a San Siro sia aperta e spettacolare: da una parte l’Inter può portarsi a -4 dalla vetta infliggendo la prima sconfitta al Napoli, dall’altra la squadra dell’ex Spalletti può volare da sola in testa.

Nell’Inter dubbi in attacco per Simone Inzaghi con Lautaro rientrato tardi dal Sudamerica e Dzeko acciaccato: maglia da titolare quasi sicura per Correa, in difesa Ranocchia o Dimarco per l’infortunato De Vrij.

Nel Napoli fuori in attacco Politano, colpito dal Coronavirus come Demme, e Ounas. Spazio per Elmas.

Inter-Napoli, le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All.: S. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All.: L. Spalletti.

OMNISPORT