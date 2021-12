Serie A 2021-2022, Inter-Torino: le probabili formazioni

22-12-2021 09:17

Inter e Torino si sfideranno nella 19^ di Serie A, oggi pomeriggio alle 18.30 a San Siro. I nerazzurri vogliono confermare il recente titolo di campione d’inverno preservando il vantaggio sulle inseguitrici, mentre i granata cercano la terza vittoria di fila.

Inzaghi dovrebbe rilanciare Skriniar in difesa e Lautaro Martinez in attacco dal 1′, lo slovacco completerà il terzetto con De Vrij e Bastoni mentre il Toro dovrebbe essere preferito a Sanchez per far coppia con Dzeko. Squalificato Barella, chance in mediana per Gagliardini in ballottaggio con Vidal.

Nei granata out Praet per un fastidio muscolare. Juric potrebbe rispolverare Brekalo dal 1′ sulla trequarti con Pjaca a sostegno di Sanabria. In mediana Lukic e Pobega, sugli esterni Singo e Vojvoda (che potrebbe spuntarla sull’ex Ansaldi).

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

Torino (3-4-2-1): M.Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

