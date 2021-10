Serie A 2021/2022, Inter-Udinese: le formazioni ufficiali

31-10-2021 11:44

Dopo il 2-0 contro l’Empoli, l’Inter torna a San Siro per sfidare l’Udinese, squadra contro la quale l’obiettivo per i nerazurri sarà quello di portare a casa un’altra importante vittoria.

Per riuscirci, Inzaghi si affida davanti al “Tucu” Correa, quest’oggi partner designato di Dzeko al posto di Lautaro Martinez, in panchina assieme a Dimarco (in gol nel turno infrasettimanale) e a De Vrji (sostituito nella linea a tre da Ranocchia).

L’Udinese invece tenterà di sbancare il “Meazza” puntando sulla vena di Beto (a segno contro l’Atalanta settimana scorsa) e sul buon momento di Success, autore del decisivo 1-1 contro il Verona.

Inter-Udinese: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo, Stryger; Success; Beto

OMNISPORT