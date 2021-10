Serie A 2021-2022, Inter-Udinese: le probabili formazioni

30-10-2021 11:28

Secondo impegno stagionale alle 12.30 della domenica per l’Inter, che ospita l’Udinese per l’undicesima giornata di campionato.

La squadra di Simone Inzaghi vuole tornare al successo in casa dopo il pareggio contro la Juventus e prepararsi al meglio al decisivo appuntamento di Champions League di mercoledì sempre a San Siro contro lo Sheriff.

Di contro l’Udinese è reduce dal pareggio subito nel recupero contro il Verona degli ex Tudor e Barak, che ha allungato a quattro la serie di pareggi dei friulani, solo a +4 sulla zona retrocessione.

Nell’Inter torna Dzeko, possibile turno di riposo per Barella: Vidal in rampa di lancio insieme a Dumfries, in difesa chance per Ranocchia. Tra gli ospiti recuper Deulofeu, ma Gotti medita di confermare il duo offensivo Beto-Success.

Inter-Udinese, le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: S. Inzaghi.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Success, Beto. All.: L. Gotti.

OMNISPORT