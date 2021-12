Serie A 2021/2022, Juventus-Cagliari: i convocati di Allegri

21-12-2021 14:33

Il tecnico della Juventus Max Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro il Cagliari valida per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. La Juventus ha vinto nove delle ultime 10 gare di Serie A contro il Cagliari: fa eccezione in questo parziale un 2-0 per i sardi, nel luglio 2020, con Walter Zenga in panchina, quando i bianconeri però avevano già vinto matematicamente lo Scudetto.

Assenti Bonucci e Chiellini come previsto, ecco tutte le scelte di Allegri:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Cuadrado, de Ligt, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge, Soulé.

OMNISPORT