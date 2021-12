Serie A 2021/2022, Juventus-Cagliari: le formazioni ufficiali

21-12-2021 19:55

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Cagliari, sfida valida per la 19° giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata. La Juventus ha conquistato i tre punti in ciascuna delle cinque sfide interne più recenti contro il Cagliari in campionato, con un punteggio aggregato di 16-1; in generale, i bianconeri sono andati a segno in tutte le ultime 22 partite casalinghe contro i rossoblù nella competizione.

Ecco le scelte di Allegri e di Mazzarri:

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot; Kean, Morata. All.: Allegri.

CAGLIARI: Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Deiola, Dalbert; Pereiro; Joao Pedro.

