Serie A 2021-2022, Juventus-Cagliari: le probabili formazioni

21-12-2021

Ultimo turno infrasettimanale di Serie A, per questo 2021. Juventus e Cagliari si sfideranno nell’anticipo della 19^ giornata stasera alle 20.45 allo Stadium. I bianconeri cercano continuità dopo la vittoria di Bologna, mentre i sardi sono in crisi nera e provano a chiudere l’anno con un po’ di fiducia in più per il futuro.

Dybala e Chiellini non saranno rischiati da Allegri, visto che al ritorno dalla sosta natalizia ci sarà la gara col Napoli. In attacco dunque ancora Morata con Kean e Bernardeschi, tornano dal 1′ Locatelli e Bentancur e va verso la conferma McKennie.

Mazzarri recupera Nandez dopo il problema alla coscia ma l’esterno partirà dalla panchina: Grassi e Deiola in mediana vista l’assenza di Marin per squalifica.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli; Bernardeschi, Morata, Kean. All. Allegri.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Zappa, Deiola, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.

