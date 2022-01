Serie A 2021-2022: Juventus-Udinese, le probabili formazioni

15-01-2022 11:05

È una gara fra squadre che vogliono risollevare la china quella che andrà in scena stasera allo Stadium, campo dove la Juventus scenderà in campo per riscattare il k.o. mentre l’Udinese proverà a vendicare la sconfitta subita in campionato contro l’Atalanta.

Per riuscire in questa missione, Allegri (senza Bonucci, Chiesa e Ramsey) rilancerà Dybala e Szczesny dal primo minuto dovrebbe preferire McKennie e Bernardeschi ad Arthur e Kulusevski.

L’Udinese, dal canto suo, deve fare i conti ancora con alcune positività e, per questo, dovrebbe proporre pochi cambi rispetto all’undici iniziale visto una settimana fa.

Juventus-Udinese, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Bentancur; Dybala, Morata, Bernardeschi. Allenatore: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi.

