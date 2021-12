Serie A 2021-2022: Milan-Napoli, le probabili formazioni

19-12-2021 11:31

Il programma della 18ª giornata di Serie A si chiude con la super sfida di San Siro tra Milan e Napoli.

Alle 20.45 si troveranno di fronte due squadre che hanno vissuto un girone d’andata in simbiosi, con un’ottima partenza che produsse quella che sembrava una vera e propria fuga per lo scudetto (+7 sull’Inter dopo 11 giornate) alla vistosa frenata dell’ultimo mese, con sconfitte in serie figlie anche dei tanti infortuni subiti.

Vietato sbagliare ancora, perché i nerazzurri corrono in testa e perché pure dietro si sono messe a marciare forte.

Ancora tanti gli indisponibili su ambo i fronti: nel Milan c’è ancora Krunic sulla linea dei trequartisti ed è in dubbio Theo Hernandez. Nel Napoli c’è Politano nel tridente alle spalle di Mertens orfano di Insigne.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: S. Pioli.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All.: L. Spalletti.

OMNISPORT