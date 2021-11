Serie A 2021-2022, Napoli-Verona: le probabili formazioni

06-11-2021 11:00

Napoli e Hellas Verona si sfidano domani pomeriggio alle 18.00 per la 12° giornata di Serie A. Soltanto contro la Fiorentina (14) il Verona ha vinto più partite in Serie A che contro il Napoli (13): completano 13 pareggi e 30 sconfitte in 56 precedenti contro i partenopei nel massimo campionato.

Napoli primo a parimerito con il Milan a 31 punti e super favorita per la vittoria dello Scudetto, almeno fino ad ora. Anche l’Hellas è in un buon momento, viene da tre risultati utili consecutivi e si gode un Simeone da urlo appena premiato come MVP di ottobre.

Napoli con quasi tutti i titolari in campo prima della sosta. Osimhen guiderà l’attacco campano con Insigne, Politano e Zielinski trequartisti. Hellas che schiererà ancora i tre tenori Simeone, Caprari e Barak nel 3-4-2-1 i Tudor.

Napoli-Verona, le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

OMNISPORT