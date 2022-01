Serie A 2021-2022, Napoli-Salernitana: le probabili formazioni

23-01-2022 10:33

In dubbio fino all’ultimo a causa dei tanti assenti per Coronavirus in casa Salernitana, il derby campano con il Napoli si giocherà regolarmente alle 15 al “Maradona”, 74 anni dopo l’ultimo precedente in Serie A in casa degli azzurri.

Granata in piena emergenza, ma obbligati a fare punti per dare fiato alle speranze di salvezza, mentre Spalletti punta a mettere pressione sul Milan e a tenere il passo dell’Inter. Dubbio Insigne, che potrebbe partire dalla panchina dopo aver smaltito l’infortunio.

Napoli-Salernitana, le probabili formazioni.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All.: L. Spalletti.

Salernitana (3-5-2): Belec; Delli Carri, Bogdan, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Jaroszynski; Vergani, Bonazzoli. All.: S. Colantuono.

OMNISPORT