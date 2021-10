Serie A 2021-2022, Roma-Empoli: le probabili formazioni

Dopo la” passeggiata” in Conference League contro lo Zorya, la Roma torna a tuffarsi sul campionato ospitando l’Empoli alle 18 nell’ultimo match prima della sosta per le nazionali.

La squadra di José Mourinho, che aveva iniziato la Serie A vincendo le prime tre partite, ha perso due delle successive tre partite: brucia in particolare l’ultimo ko, quello nel derby e il tecnico portoghese chiede pronto riscatto al cospetto però di una squadra in forma, che ha già nove punti, che ha vinto in casa della Juventus e che è allenata da un grande ex come Aurelio Andreazzoli, vice storico di Luciano Spalletti alla Roma e primo allenatore giallorosso nella seconda parte della stagione 2012-2013.

La Roma ritrova capitan Pellegrini dopo la squalifica, Smalling e non Ibañez dovrebbe fare coppia in mezzo alla difesa con Mancini.

Tra gli ospiti fiducia in attacco a Di Francesco e in difesa al classe 2002 Mattia Viti, prodotto del vivaio.

Roma-Empoli, le probabili formazioni.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: J. Mourinho.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All.: A. Andreazzoli.

OMNISPORT | 02-10-2021 12:35