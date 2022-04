Serie A 2021/2022, Roma-Salernitana: le formazioni ufficiali

10-04-2022 17:19

La Roma vuole rialzarsi subito dopo la brutta caduta a Bodo in Conference League e la prima occasione è il match di campionato contro la Salernitana. Gli uomini di Mourinho, superati al quinto posto in classifica dalla Lazio, che ha vinto contro il Genoa, vogliono subito ritornare nel posto che gli compete con un controsorpasso sui cugini biancocelesti.

Giallorossi senza Pellegrini e con Felix in campo, mentre ancora una volta va in panchina Zaniolo. Nicola si affida a Ribery e Djuric in avanti. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, El Shaarawy; Mkhitaryan; Felix, Abraham. All. Mourinho.

Salernitana (3-5-2): Sepe;Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Ederson, Obi; Ribéry, Djuric. All. Nicola

