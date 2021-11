Serie A 2021-2022, Sampdoria-Verona: le probabili formazioni

27-11-2021 11:16

Al Luigi Ferraris va in scena una delle due partite della 14a giornata di Serie A tra Sampdoria e Verona, due squadre che sono una in ripresa e l’altra una delle rivelazioni di questo campionato.

D’Aversa va verso la conferma della coppia d’attacco Caputo-Quagliarella. in difesa invece dovrebbe recuperare Yoshida, che nel match vinto a Salerno non è sceso in campo. Unico ballottaggio a centrocampo tra Verre e Silva.

Tudor dovrebbe confermare la formazione che sta meravigliando gli appassionati e gli addetti ai lavori, con in più il ritorno da titolare di Lazovic a centrocampo e di Casale, che è comunque in ballottaggio con Ceccherini, nel trio della difesa.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Caputo, Quagliarella.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

