Serie A 2021-2022, Sassuolo-Inter: le probabili formazioni

Dal presente di Roberto De Zerbi al… passato. Strano il calendario dell’Inter, che dopo essere stata fermata sullo 0-0 in Champions League dalla bestia nera Shakhtar Donetsk, allenata quest’anno dal tecnico bresciano, si rifuffa in campionato per affrontare nell’anticipo serale del sabato della settima giornata il Sassuolo, squadra passata in estate dalla guida di De Zerbi a quella di Alessio Dionisi.

I nerazzurri vogliono tornare al successo dopo il pareggio contro l’Atalanta, per non perdere terreno da Napoli e Milan, mentre gli emiliani puntano a dare continuità alla sofferta affermazione sulla Salernitana per dare la svolta ad un inizio di campionato non esaltante.

Nel Sassuolo in dubbio Consigli, non al meglio, e solito ballottaggio tra Raspadori e Scamacca. Inter in campo con la formazione consolidata e Darmian favorito a destra su Dumfries.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

OMNISPORT | 01-10-2021 09:43