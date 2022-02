Serie A 2021-2022, Spezia-Fiorentina: le probabili formazioni

14-02-2022 08:16

La 25ª giornata di Serie A si concluderà questa sera con il posticipo di stasera tra Spezia e Fiorentina. Calcio d’inizio allo Stadio Picco alle ore 20.45.

Nello Spezia mister Thiago Motta potrebbe dare continuità alla coppia d’attacco formata da Verde e Manaj, relegando ancora in panchina Nzola. In regia Kiwior coadiuvato da Maggiore e Sala, ma è recuperato Kovalenko da un fastidio muscolare che lo ha escluso a Salerno e l’ucraino scalpita per trovare posto.

Nella Fiorentina dovrebbe rivedersi nel tridente Nico Gonzalez dal 1′ minuto, ristabilitosi a pieno da un fastidio muscolare al polpaccio accusato in Nazionale. Nel ruolo di prima punta potrebbe agire inizialmente Cabral che ha riposato in Coppa Italia, ma la doppietta di Piatek a Bergamo giovedì sera mette in difficoltà nelle scelte mister Italiano che scioglierà il ballottaggio solo a ridosso del match. Torreira e Bonaventura out perchè squlificati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (3-5-2) : Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Reca, Sala, Kiwior, Maggiore, Gyasi; Verde, Manaj. All. T. Motta

FIORENTINA (4-3-3) : Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Callejon, Piatek, Gonzalez. All. Italiano

