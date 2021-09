Serie A 2021-2022, Spezia-Milan: le probabili formazioni

La sesta giornata di Serie A si apre con l’anticipo del “Picco” delle 15 tra Spezia e Milan .

Rossoneri in campo al sabato in vista della delicata sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid di martedì a San Siro, ma decisi a tornare al successo in trasferta in campionato dopo il pareggio contro la Juventus.

Dall’altra parte i liguri sono reduci proprio dal ko interno contro la Juventus, terza sconfitta nelle prime cinque partite di campionato.

Thiago Motta dovrebbe cambiare qualcosa nella formazione, con il rientro di Sala a centrocampo e Salcedo favorito su Verde in attacco. Nel Milan ancora out Kjaer, Bakayoko e Ibrahimovic, indisponibile anche Florenzi, ma è pronto al rientro Giroud, in ballottaggio con Rebic. Kalulu confermato a destra, a centrocampo torna Kessié, possibile turno di riposo per Brahim Diaz con Christian Maldini in rampa di lancio.

Spezia-Milan, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3) : Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Sala, Bourabia, Maggiore; Salcedo, Antiste, Gyasi.

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.



OMNISPORT | 25-09-2021 09:33