Serie A 2021-2022: Spezia-Salernitana, le probabili formazioni

15-10-2021 17:57

Ha tutta l’aria di una sfida diretta per la salvezza la partita che aprirà il programma dell’ottava giornata di Serie A. Sabato 16 ottobre alle 15 al “Picco” di La Spezia si affronteranno infatti Spezia e Salernitana, appaiate al penultimo posto con appena quattro punti.

I padroni di casa sono reduci da tre sconfitte consecutive: Thiago Motta non può più sbagliare, ma la Salernitana è in leggera ripresa avendo conquistato la prima vittoria prima della sosta in casa contro il Genoa.

Lunghissimo l’elenco degli assenti tra i liguri: verso il debutto in A il giovanissimo difensore Nicolò Bertola (classe 2003), mentre dovrebbero rivedersi due degli artefici della salvezza della scorsa stagione, Provedel in porta e Nzola in attacco.

Non sta meglio la Salernitana: out Ribery, Bonazzoli, Lassana Colulbaly e Ruggeri, Castori s’affida all’attacco “pesante” con la coppia Djuric-Simy.

Spezia-Salernitana, le probabili formazioni.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Nikolaou, Hristov, Bertola; Maggiore, Kovalenko; Antiste, Verde, Gyasi; Nzola. All.: Thiago Motta.

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, M. Coulibaly; Kastanos; Simy, Djuric. All.: F. Castori.

