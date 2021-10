Serie A 2021-2022: Torino-Genoa, le formazioni ufficiali

22-10-2021 17:57

Si aprirà ufficialmente allo Stadio Olimpico Grande Torino il nono turno del campionato di Serie A. Il Torino infatti affronterà il Genoa nel primo anticipo in programma nella giornata di venerdì.

Per entrambe le squadre si tratta di una sfida che metterà in palio la possibilità di porre fine ad una lunga astinenza da vittorie. Se i granata mancano infatti il risultato pieno dallo scorso 19 settembre (1-0 in casa del Sassuolo), per l’unica vittoria nel torneo dei rossoblù bisogna tornare al 12 settembre (3-2 sul campo del Cagliari).

Per l’occasione, Ivan Juric disegnerà la sua squadra con il classico 3-4-2-1 nel quale, in avanti, agirà l’ex Sanabria che sarà supportato da Linetty e Brekalo.

Davide Ballardini si affiderà ad un 4-2-3-1: in porta un altro atteso, Salvatore Sirigu.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-GENOA

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All.: I. Juric

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione, Vasquez, Criscito, Cambiaso; Rovella, Torué; Ekuban, Sturaro, Fares; Destro. All.: D. Ballardini

