Serie A 2021-2022, Torino-Venezia: le probabili formazioni

12-02-2022 09:08

Si gioca al “Grande Torino” l’anticipo delle 20.45 del sabato della 25ª giornata di Serie A, dove la tranquillità di classifica del Toro farà da contraltare alla crisi del Venezia, entrato in zona retrocessione dopo aver subito il sorpasso del Cagliari.

Granata comunque a caccia di riscatto dopo la rocambolesca sconfitta di Udine e forti di un rendimento casalingo da alta classifica, mentre il Venezia dell’ex Zanetti cerca un successo che in campionato manca da 10 partite.

Nel Toro emergenza a centrocampo per le squalifiche di Lukic e Mandragora: debutta Ricci e si rivede Pobega, in panchina torna Belotti. Nel Venezia fuori l’ultimo arrivato Mateju, colpito dal Coronavirus, e due squalifiche in difesa, Ceccaroni e Ebuehi. Nani parte dalla panchina.

Torino-Venezia, le probabili formazioni.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Vojvoda; Linetty, Brekalo; Sanabria. All.: I. Juric.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Modolo, Haps; Cuisance, Busio, Crnigoj; Aramu, Henry, Okereke. All.: P. Zanetti.

