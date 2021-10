Serie A 2021/2022, Udinese-Hellas Verona: i convocati di Gotti

26-10-2021 19:19

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha appena diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro l’Hellas Verona di Igor Tudor, sfida valida per la decima giornata di Serie A TIM. L’Udinese è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide di Serie A contro il Verona (5V, 3N); l’unico successo gialloblù in questo parziale è arrivato nella gara d’andata dello scorso campionato, 1-0 firmato da Andrea Favilli.

Ecco le scelte di Gotti:

Silvestri, Padelli, Santurro, Carlenos; Perez, Samir, Zeegelaar, Molina, Nuytinck, Becao, Larsen, De Maio, Soppy; Makengo, Jajalo, Walace, Udogie, Arslan, Samardzic, Pereyra; Beto, Nestorovski, Pussetto, Forestieri, Success.

OMNISPORT