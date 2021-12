Serie A 2021/2022, Udinese-Salernitana: i convocati di Cioffi

20-12-2021 17:04

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Salernitana, valida per l’ultima giornata del girone di andata della Serie A. L’Udinese ha vinto entrambi i precedenti contro la Salernitana in Serie A, nel campionato 1998/1999; quella campana è, assieme al Modena (4/4), una delle due squadre contro cui i friulani hanno registrato il 100% di successi nella competizione.

Ecco le scelte di Cioffi:

Portieri – Silvestri; Padelli; Santurro; Carnelos.

Difensori – Perez; Samir; Zeegelaar; Molina; Nuytinck; Becao; De Maio; Soppy.

Centrocampisti – Arslan; Makengo; Jajalo; Walace; Udogie; Samardzic.

Attaccanti – Success; Beto; Deulofeu; Pussetto; Nestorovski; Forestieri.

