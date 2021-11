Serie A 2021/2022, Venezia-Inter: le formazioni ufficiali

27-11-2021 20:12

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Venezia-Inter, sfida per la 14° giornata di Serie A. Il Venezia ha vinto cinque delle 12 sfide casalinghe contro l’Inter in Serie A, con quattro pareggi e tre sconfitte a completare: solamente contro Fiorentina (otto) e Lazio (sei) i lagunari hanno ottenuto più successi in casa nel massimo campionato.

Ecco le scelte di Inzaghi e Zanetti:

VENEZIA (4-3-2-1): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Kiyine; Okereke.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa.

OMNISPORT