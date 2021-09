Serie A 2021-2022, Venezia-Torino: le formazioni ufficiali

Venezia e Torino tornano ad affrontarsi sedici anni e mezzo dopo l’ultima volta in assoluto, in Serie B, e quasi venti dopo l’ultimo confronto in Serie A, che risale al 2002.

Al “Penzo” si gioca il Monday Night della sesta giornata, con obiettivi diversi: la squadra dell’ex Paolo Zanetti va alla caccia dei primi punti casalinghi, quella di Juric del quarto risultato utile consecutivo e della seconda vittoria esterna di fila dopo quella contro il Sassuolo.

Queste le formazioni ufficiali della partita:

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Kiyine, Okereke, Johnsen. All.: P. Zanetti.



Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic Savic; Dijdij, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. All.: I. Juric.

OMNISPORT | 27-09-2021 20:02