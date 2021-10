Serie A 2021-2022, Verona-Spezia: le probabili formazioni

È una sfida mai banale quella tra Verona e Spezia, in programma alle 15 di domenica al “Bentegodi”.

L’Hellas ritrova infatti la squadra contro la quale nel 2007 perse lo spareggio per la permanenza in Serie B che condannò i gialloblù alla retrocessione in C dopo 64 anni.

Lo scenario attuale è ovviamente molto diverso con entrambe le formazioni in Serie A e anzi a stare peggio è lo Spezia, terzultimo con quattro punti e reduce dalle sconfitte contro Juventus e Milan.

Tudor, subentrato a Di Francesco dopo tre giornate, ha invece rialzato il Verona conquistando cinque punti in tre partite, ma l’Hellas ha appena un punto in più rispetto allo Spezia.

Formazione tipo per i veneti, ancora tanti assenti nello Spezia: centrocampo in emergenza senza Maggiore e Sala.

Verona-Spezia, le probabili formazioni.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.: I. Tudor.

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Bourabia; Antiste, Verde, Gyasi; Nzola. All.: Thiago Motta.

