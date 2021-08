Serie A 2021-22 al via: tutta la prima giornata e dove vederla in tv

Sabato parte finalmente la caccia ai campioni d’Italia dell’Inter. Il calciomercato ancora aperto potrebbe cambiare ancora qualche cosa, ma la Serie A 2021-22 promette di essere una delle più spettacolari ed equilibrate degli ultimi anni. Tantissime le novità: dalle neopromosse Empoli, Salernitana e Venezia, al ritorno di grandi allenatori del calibro di Sarri, Spalletti, Mourinho e Allegri e, ancora, dalla curiosità per i nuovi acquisti, fino al calendario asimmetrico, con il girone di ritorno completamente diverso da quello di andata. Una scelta, quest’ultima, interessante e che dovrebbe regalare maggiore imprevedibilità alla scalata per lo Scudetto.

Serie A TIM 2021-22 prima giornata, le gare del sabato

Entrando nel dettaglio della prima giornata, la Serie A parte sabato 21 con quattro match ricchi di spunti. Due gare alle 18.30, altre due alle 20.45.

INTER-GENOA Subito in campo i campioni d’Italia, guidati da un Edin Dzeko pronto a bissare l’ottima prova all’esordio nerazzurro. Simone Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Lautaro. A testare la prima Inter ufficiale del post-Lukaku, sarà il Genoa di Ballardini, che si affida all’ex Pandev per provare a interrompere la striscia negativa di sei sconfitte consecutive senza alcun gol contro i nerazzurri.

VERONA-SASSUOLO In contemporanea, il Bentegodi bagnerà gli esordi di Di Francesco e Dionisi sulle panchine di Hellas Verona e Sassuolo. Per gli scaligeri, la novità è Montipò, chiamato a non far rimpiangere Silvestri. Il Sassuolo arriva invece al match dopo una settimana contraddistinta dalla cessione alla Juventus di Locatelli e dalla questione Berardi.

EMPOLI-LAZIO In serata, Sarri torna a Empoli per provare a riscattare un precampionato non esaltante. Sotto la guida di Andreazzoli, invece, la matricola toscana cercherà di confermare quanto di buono fatto con Dionisi l’anno scorso. Cutrone potrebbe trovare subito un posto da titolare. Attenzione al talento di Bajrami e Ricci.

TORINO-ATALANTA Grande attesa anche per il match tra il Torino di Juric e l’Atalanta di Gasperini. Granata con Sanabria al posto dell’infortunato Belotti. Dea che deve, invece, rinunciare agli squalificati De Roon (4 giornate), Toloi e Freuler, ad Hateboer che si è operato e ne avrà per 2-3 mesi e, con molta probabilità, anche a Zapata.

Serie A TIM 2021-22 prima giornata, le gare della domenica

Anche domenica sono in programma quattro match, con i medesimi orari del sabato.

UDINESE-JUVENTUS Per il suo ritorno in bianconero, Allegri potrà contare anche sul tanto atteso Locatelli, arrivato mercoledì a Torino. Conferma per Bernardeschi, e tridente con Dybala, Chiesa e Ronaldo. Orfano di De Paul, Gotti si affida all’estro di Pereyra, che in Coppa Italia contro l’Ascoli ha fatto vedere cose straordinarie.

BOLOGNA-SALERNITANA Felsinei chiamati subito al riscatto, dopo il brutto ko in Coppa Italia contro la Ternana. Mihajlovic si aggrappa al talento di Arnautovic. Dall’altro lato della barricata, Castori spera nel bis di Bonazzoli, che in Coppa ha liquidato la Reggina con una doppietta personale.

NAPOLI-VENEZIA Il Napoli di Spalletti battezza il ritorno in Serie A del Venezia, guidato da Cristiano Zanetti. Lorenzo Insigne dovrebbe esserci e comporre il tridente con Politano e Osimhen. Novità in difesa, con Rrhamani a prendere il posto di Manolas. Nei lagunari pesa l’assenza di Aramu (2 giornate), subito spazio per l’ex Milan Caldara, che vuole riscattare le ultime stagioni.

ROMA-FIORENTINA È tra le gare più attese della prima giornata di campionato. Grande attesa per i giallorossi di Mourinho e per il nuovo attacco con Shomurodov prima punta e Abraham che dovrebbe partire dalla panchina. In attesa di capire il futuro di Vlahovic, Italiano non dovrebbe rinunciare al suo bomber. Occhio al talento di Nico Rodriguez e Sottil.

Serie A TIM 2021-22 prima giornata, i posticipi del lunedì

Il turno si chiude lunedì. Una gara alle 18.30 e una alle 20.45.

CAGLIARI-SPEZIA I liguri di Thiago Motta aprono il lunedì provando a espugnare l’ex Sardegna Arena (ora Unipol Domus) affidandosi all’estro degli ex atalantini Colley e Kovalenko. Di contro, Semplici vuole assolutamente evitare i rischi corsi l’anno scorso e si affida alla certezza Joao Pedro per cominciare con il piede giusto la nuova stagione.

SAMPDORIA-MILAN I rossoneri chiudono la prima di Serie A con la non semplice sfida del Marassi contro i blucerchiati. Nel secondo round di giornata tra Milano e Genova, Pioli deve rinunciare a Kessie e Ibrahimovic, ma Tonali e Giroud sono pronti a non fare rimpiangere gli assenti. Pochi dubbi per D’Aversa che, con un Quagliarella in forma smagliante e un Damsgaard sempre più convincete, le proverà tutte per mettere in difficoltà il Diavolo.

Serie A TIM 2021-22, dove vedere tutte le partite

Come noto, per i prossimi tre anni tutta la Serie A TIM sarà visibile in diretta su DAZN. Ogni match del campionato 2021-22 sarà, dunque, visibile con un solo abbonamento. DAZN trasmetterà tutte le 10 gare di ogni giornata di Serie A: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Le gare della prima giornata in co-esclusiva sono Empoli-Lazio, Bologna-Salernitana e Sampdoria-Milan. (qui l’offerta Dazn e come sottoscrivere l’abbonamento).

Qui tutto il nuovo calendario Serie A 2021-22

SPORTEVAI | 19-08-2021 10:30