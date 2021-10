Serie A 2021-22, Milan-Torino: le formazioni ufficiali

26-10-2021 20:05

Il Milan non vuole fermarsi. Dopo la soffertissima vittoria in casa del Bologna, con i felsinei ridotti in 10 e poi in 9 uomini, la formazione di Stefano Pioli ospita il Torino per proseguire il testa a testa in vetta alla classifica con il Napoli.

Stefano Pioli si affida ad un 4-2-3-1 nel quale, la linea difensiva davanti a Tatarusanu, è composta da Kalulu, Tomori, Romagnoli e Calabria.

Tonali e Kessie formeranno il duo di mediana mentre in avanti, a supporto dell’unica punta Giroud, ci sarà un terzetto che prevede Saelemaekers, Krunic e Leao.

Juric con il consueto 3-4-2-1 nel quale Djidji, Bremer e Buongiorno completano il pacchetto di difesa davanti a Milinkovic-Savic.

A centrocampo, Pobega e Lukic si sistemano in mediana, mentre Singo e Aina sono chiamati a presidiare gli esterni. In attacco Belotti sarà la punta centrale supportata da Linetty e Brekalo.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-TORINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Calabria; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. All. Juric

