Serie A 2021-22, tutto sulla seconda giornata e dove vederla in tv

La nuova stagione calcistica è partita alla grande, con una prima giornata ricca di gol e sorprese. Una giornata che ha permesso di conoscere meglio le venti squadre impegnate nella lotta per il titolo e rivelato il talento dei volti nuovi del campionato. Si entra nell’anno del Mondiale in Qatar e il calcio d’inizio della Serie A TIM 2021-22 ha presentato un menu di primissimo livello.

La tre giorni di campionato ha visto imporsi i campioni in carica dell’Inter, che hanno affossato il Genoa trascinati dalle prove maiuscole di Calhanoglu e Dzeko. Bene anche la Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri, vittoriose 3-1 contro Fiorentina ed Empoli. Nonostante il rosso a Osimhen, il Napoli supera 2-0 il Venezia. Vittoria di misura per il Milan, 0-1 a Marassi con la Sampdoria. Piccoli regala i tre punti all’Atalanta con la zampata all’ultimo secondo che piega un ottimo Torino. Vincono anche Sassuolo e Bologna, 3-2 rispettivamente con Hellas Verona e Salernitana. Juventus e Spezia si fanno rimontare due gol da Udinese e Cagliari e devono accontentarsi di un punto.

Il calciomercato ancora aperto potrebbe cambiare ancora qualche cosa, ma la Serie A 2021-22 promette di essere una delle più spettacolari ed equilibrate degli ultimi anni. Tantissime le novità: dalle neopromosse Empoli, Salernitana e Venezia, al ritorno di grandi allenatori del calibro di Sarri, Spalletti, Mourinho e Allegri e, ancora, dalla curiosità per i nuovi acquisti, fino al calendario asimmetrico, con il girone di ritorno completamente diverso da quello di andata. Una scelta, quest’ultima, interessante e che dovrebbe regalare maggiore imprevedibilità alla scalata per lo Scudetto.

Serie A TIM 2021-22 seconda giornata, le gare del venerdì

Entrando nel dettaglio della seconda giornata, si parte venerdì 27 con due match. Una gara alle 18.30 e una alle 20.45.

UDINESE-VENEZIA Dopo il pareggio strappato alla Juventus, i friulani inaugurano la seconda giornata andando a caccia del primo successo stagionale contro la neopromossa Venezia. Eccetto Nestorovski, formazione tipo per Gotti, che avrà l’intera rosa a disposizione. Il buon primo tempo di Napoli fa ben sperare i lagunari. A Udine, Zanetti deve rinunciare ancora alla fantasia di Aramu, che sarà costretto a scontare l’ultimo turno di squalifica. Aggiustando la fase difensiva, il Venezia può comunque dire la sua.

VERONA-INTER Esordi diametralmente opporti per gli scaligeri e i campioni d’Italia. Alle 20.45, l’Hellas dovrà certamente rinunciare a capitan Veloso, espulso con il Sassuolo, al suo posto Tameze. Di Francesco cercherà di recuperare Faraoni, alle prese con un affaticamento muscolare. I nerazzurri potrebbero ritrovare Lautaro, in tal caso Sensi si accomoderà in panchina. Per il resto, aspettando buone nuove dal mercato, undici di partenza confermato, con Dzeko unica punta e Calhanoglu in dietro le due punte.

Serie A TIM 2021-22 seconda giornata, le gare del sabato

Sabato sono in programma quattro match, due alle 18.30 e due alle 20.45.

LAZIO-SPEZIA Nella prima in casa, i biancazzurri cercano conferme. Contrariamente a quanto visto al Castellani, Sarri dovrebbe rilanciare dal 1′ Luis Alberto. Resta incerta la posizione di Correa, che dopo la tribuna all’esordio è sempre più vicino a raggiungere Simone Inzaghi nella Milano nerazzurra. Prosegue invece l’emergenza in casa Spezia che, nonostante le tante assenze, a Cagliari ha comunque strappato un buon pari. Thiago Motta spera di recuperare almeno Kovalenko. In forte dubbio Leo Sena, Sala e Nzola. Occhio al possibile arrivo di Destro.

ATALANTA-BOLOGNA La Dea cerca il bis contro il Bologna. Scontata la squalifica, Gasperini recupera Toloi e Freuler. Ancora tre turni di stop per De Roon, da valutare le condizioni di Zapata, ma è più probabile il rientro dopo la sosta. Mihajlovic dovrà fare a meno di due due pilastri di centrocampo come Soriano e Schouten, entrambe espulsi nel successo contro la Salernitana. Al loro posto, possibile opportunità per Dominguez e Skov Olsen.

FIORENTINA-TORINO Alle 20.45, al Franchi va in scena una della sfide più interessanti della seconda giornata. In quel dell’Olimpico di Roma, i Viola non hanno raccolto quanto seminato, idem per il Torino con l’Atalanta. Italiano dovrà rinunciare a Dragowski. Vlahovic cerca la prima rete. Juric ritrova Izzo e Belotti dal 1′. Attenzione però al calciomercato, che potrebbe cambiare le carte in tavola per entrambe. La Fiorentina si appresta ad accogliere Torreira e avrebbe sondato il terreno per Berardi, il Torino rischia invece di perdere proprio il Gallo, finito nel mirino dell’Inter.

JUVENTUS-EMPOLI Sorpresa negativa al Friuli, in casa i bianconeri cercano i primi tre punti davanti al proprio pubblico. Allegri dovrebbe evitare esperimenti. Subito dentro Chiesa e Ronaldo. Conferma per Szczesny, dovrebbe invece esordire dall’inizio Locatelli. Ci prova Rabiot, stop per Kaio Jorge. Dall’altro lato della Barricata, Andreazzoli ritrova Stulac, che dovrebbe prendere il posto di Cutrone. Mancuso unica punta, con la conferma di Bandinelli. In forte dubbio Parisi.

Serie A TIM 2021-22 seconda giornata, le gare della domenica

Il turno si chiude domenica, con le ultime quattro gare in programma. Gli orari sono quelli del sabato.

GENOA-NAPOLI Il Genoa è ancora un cantiere aperto e alla prima si è visto. Dal mercato potrebbe arrivare Caicedo, ma dopo l’Inter, il calendario non fa sconti e mette il Grifone di fronte all’ostacolo Napoli. L’undici Ballardini è chiamato all’impresa. In casa Napoli, chance dal 1′ per Elmas, che sostituirà l’infortunato Zielinski. Petagna proverà a sfruttare la squalifica di Osimhen per dimostrare il proprio valore.

SASSUOLO-SAMPDORIA Il 3-2 a domicilio del Verona ha dato conferme a Dionisi. A centrocampo, Frattesi non ha fatto rimpiangere Locatelli, in avanti l’assenza di Berardi non si è fatta sentire. Nella gara con la Samp, Raspadori si gioca il posto con Traorè. I blucerchiati dovranno, invece, fare a meno di Gabbiadini, uscito malconcio dalla gara con il Milan, al suo posto uno tra Verre e Caprari, con il primo favorito sul secondo.

SALERNITANA-ROMA Alle 20.45, la Roma fa visita alla Salernitana. Per Mourinho pesa l’assenza per squalifica di Zaniolo, al suo posto sembra favorito El Shaarawy su Shomurodov, anche se l’uzbeko reclama un posto da titolare. Ancora out Smalling, il posto se lo giocano Ibanez e Kumbulla. In casa Salernitana, Castori dovrebbe confermare Bonazzoli e Djuric in attacco. Ancora panchina per Simy. Bogdan sostituisce lo squalificato Strandberg.

MILAN-CAGLIARI Nell’ultimo incrocio a San Siro, il Cagliari strappò un pari che rischiò di compromettere la stagione dei rossoneri. Ancora orfano di Kessie e Ibrahimovic, nel Milan scalpita Florenzi ma, a parte il ritorno dal 1′ di Bennacer, la formazione resta quella che ha superato la Samp. Evitato il peggio con lo Spezia, i sardi confermano il primo undici stagionale. Ancora panchina per Pereiro a cui Semplici preferisce Deiola, che agirà alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti.

SPORTEVAI | 24-08-2021 13:21