La Roma lascia Mkhitaryan in panchina, fiducia in Zalewski. L’Udinese con Beto e Deulofeu in avanti.

Udinese-Roma, formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

