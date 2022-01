09-01-2022 12:00

Zanetti e Pioli hanno deciso gli undici che scenderanno in campo per Venezia-Milan. Il tecnico rossonero si affida a Ibrahimovic in attacco.

Venezia-Milan, le formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko,; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

