Serie A 2022-2023, Atalanta-Lecce: le formazioni ufficiali

Tra i nerazzurri di Gasperini torna Boga dal primo minuto, Baroni invece mette Tuia al post di Umtiti

19-02-2023 12:27

Sono arrivate le formazioni ufficiali di Atalanta-Lecce, il lunch match delle 12:30. I bergamaschi ripropongono in attacco Jeremie Boga, Baroni dall’altra parte deve fronteggiare la pesante assenza in difesa di Umtiti, sostituito da Tuia. Gasperini recupera Muriel e Mahele, con il secondo che va in campo, assenti invece per squalifica De Roon e Scalvini.

Vediamo le formazioni ufficiali della partita:

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. Allenatore: Gasperini.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.