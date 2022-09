Serie A 2022/2023, Atalanta-Roma: i convocati di Gasperini

17-09-2022 17:54

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha appena diramato la lista dei convocati per la gara contro il Gewiss Stadium di domani valida per la settima giornata di Serie A.

L’Atalanta ha conquistato 14 punti e subito tre gol finora in campionato; nelle prime sei partite stagionali di Serie A non aveva mai fatto meglio – dopo sette gare il proprio record di punti risale al 2019/20 (16) e il proprio miglior risultato per gol subiti al 1964/65 (cinque).

Queste le scelte di Gasperini:

Musso, Rossi, Sportiello; Toloi, Maelhe, Okoli, Ruggeri, Demiral, Hateboer, Scalvini, Soppy; Koopmeiners, Ederson, De Roon, Malinovskyi, Pasalic; Muriel, Boga, Lookman, Hojlund.