Serie A 2022-2023, Bologna-Cremonese: le probabili formazioni

23-01-2023 08:12

Al Dall’Ara di Bologna, oggi alle 18:30, va in scena Bologna-Cremonese. Da una parte c’è una squadra che fa l’occhiolino all’Europa, dall’altra una disperata, ma che vuole sfruttare l’effetto Ballardini, dopo aver già sorpreso in Coppa Italia eliminando il Napoli ai rigori. La Cremonese non ha ancora vinto quest’anno e ci proverà oggi con il probabile esordio a centrocampo del neo arrivato Benassi. Magari sfruttando anche le assenze in attacco del Bologna, che ha perso anche Sansone, ma che recupera per la panchina Zirkzee.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Schouten; Orsolini, Dominguez, Ferguson, Soriano; Barrow. All.: Thiago Motta.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Valeri; Okereke, Dessers. All.: Ballardini.