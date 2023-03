Serie A 2022-2023, Cremonese-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Ballardini sceglie Galdames e Tsadjout invece di Meite e Okereke, Italiano ritrova Milenkovic e Cabral

12-03-2023 14:14

Alle 15 scendono in campo allo stadio Zini Cremonese e Fiorentina per la 26esima giornata di Serie A. Ballardini punta su Galdames e Tsadjout al posto di Meite e Okereke. Italiano ritrova Milenkovic e Cabral, in campo dal primo minuto anche Barak e Saponara. In porta c’è Sirigu vista l’indisponibilità del titolare Terraciano.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Ferrari, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers. Allenatore: Ballardini.

Fiorentina (4-2-3-1): Sirigu; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Barak, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano.