Serie A 2022-2023, Cremonese-Juventus: le probabili formazioni

04-01-2023 11:43

La Juve torna in campo a Cremona – fischio d’inizio alle 18,30 – nel nuovo anno ma coi soliti problemi: Angel Di Maria, appena tornato da campione del mondo, subito ko per via di un dolore alla caviglia destra. Ai box anche Dusan Vlahovic, sempre alle prese con le conseguenze della pubalgia. Là davanti, per proseguire la risalita in classifica imbastita prima della pausa, Allegri punta alla coppia Milik-Kean. Alvini, invece, punta sulla coppia Dessers-Okereke. Allo “Zini” arbitra Giovanni Ayroldi di Molfetta.

CREMONESE (4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Hendry, Bianchetti, Valeri; Pickel, Ascacibar, Meïté; Buonaiuto, Okereke; Dessers. All.: Alvini.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All.: Allegri.