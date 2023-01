Serie A 2022-2023, Cremonese-Monza: le probabili formazioni

14-01-2023 08:18

Ariedo Braida contro Adriano Galliani: è amarcord oggi alle 15 allo stadio Zini di Cremona per la partita tra la Cremonese e il Monza. I grigiorossi sono alla ricerca della loro prima vittoria, per il tecnico Alvini è praticamente un ‘dentro o fuori’. Torna dopo la squalifica Meité, ma Sernicola non c’è dopo essere stato fermato dal giudice sportivo; Palladino ripropone Ciurria dopo lo show contro l’Inter e parte con Petagna titolare.

Vediamo le probabili formazioni:

CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochosvili; Ghiglione, Pickel, Meité, Valeri; Tsadjout, Okereke; Dessers. All.: Alvini.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Ciurria, Colpani; Petagna. All.: Palladino.