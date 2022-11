Serie A 2022-2023, Empoli-Sassuolo: probabili formazioni

05-11-2022 08:29

Empoli-Sassuolo è l’altra sfida del sabato pomeriggio alle ore 15, in programma al Castellani della città toscana e valida per il tredicesimo turno di A.

Per i padroni di casa, in difesa torna Ismajili, che va a riprendersi il posto da titolare accanto a Luperto. Sulle fasce tornano Stojanovic e Parisi. A centrocampo scontato l’utilizzo di Marin al centro, con Bandinelli e Henderson ai lati. Sulla trequarti possibile ritorno per Baldanzi, mentre in attacco come spalla di Destro il favorito è il giovane Satriano.

In casa neroverde spazio al consueto 4-3-3 con Toljan, Erlic, Ferrari e uno tra Rogerio e Kyriakopoulos a sinistra. Dubbi anche in mediana, solo Frattesi sembra essere certo di giocare dal 1′ minuto: Obiang insidia Maxime Lopez, mentre Matheus Henrique può soffiare il posto a Thorstvedt. In avanti si rivedrà D’Andrea al posto di Ceide, con Pinamonti e Traore, unico del posto sicuro.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Destro. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Ebuehi, Fazzini, Degl’Innocenti, Guarino, Henderson, Ekong, Pjaca, Akpa Akpro, Walukiewicz, Cambiaghi, Bajrami, Lammers. Indisponibili: Grassi, De Winter, Tonelli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Traoré. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Ruan, Ayhan, Kyriakopoulos, Obiang, Harroui, Henrique, Ceide, Alvarez, Antiste. Indisponibili: Muldur, Defrel, Berardi. Squalificati: Laurienté. Diffidati: nessuno.