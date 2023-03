Serie A 2022-2023, Fiorentina-Milan: le probabili formazioni

Italiano non ha a disposizione Terzic, rientra Biraghi; Pioli deve rinunciare a Diaz e Krunic, ma recupera Calabria e Bennacer

04-03-2023 09:07

Si accendono i riflettori sul Franchi per la partita di stasera (ore 20:45) tra Fiorentina e Milan. I viola provano a risalire la china, ma dall’altra parte c’è una squadra in forma. Manca Terzic, recupera dal 1′ Biraghi tra i viola. Pioli ne perde tre e ne recupera tre: assenti Brahim Diaz, Leao e Krunic, riecco Calabria, Florenzi e Bennacer. In panchina, pronto a dare una mano, il ritrovato Zlatan Ibrahimovic.

Vediamo le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara. All.: Italiano.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. All.: Pioli.