Serie A 2022-2023: Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni

28-08-2022 10:32

La seconda delle due partite delle 20,45 di stasera è quella più importante, e la giocheranno Fiorentina e Napoli allo Stadio Artemio Franchi.

Italiano, oltre a Castrovilli, non avrà a disposizione Zurkowski. Molti i ballottaggi a causa della recente trasferta di Conference League in Olanda: In difesa Venuti è favorito su Dodò, a centrocampo Mandragora su Bonaventura, in attacco Jovic su Cabral.

Spalletti invece non potrà contare, oltre che su Demme, neanche su Ounas, fermatosi per un affaticamento muscolare nell’ultimo allenamento. Nel tridente ballottaggio Lozano-Politano col messicano favorito.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Sottil.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.