Serie A 2022-2023, il sorteggio del calendario: data, regole, dove vederlo in tv e streaming

21-06-2022 17:42

Si è metabolizzato da un tempo così ridotto lo Scudetto del Milan, che sembra si sia consumato appena ieri quel sorpasso determinate per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia nella stagione 2021/2022.

Un’annata pregiata, ma che ci introduce immediatamente alla nuova: venerdì 24 giugno, alle ore 12, si definirà il nuovo calendario in un sorteggio che ci rivelerà come sarà strutturato il prossimo campionato che, come avvenuto la scorsa stagione, presenterà delle eccezionalità. Il calendario asimmetrico disegnerà un girone d’andata con delle sue proprie caratteristiche che non si rivelerà parallelo e speculare rispetto a quello di ritorno.

Quando ci sarà il sorteggio del calendario Serie A 2022/2023

Per le partite che andranno a popolare il calendario 2022/2023 bisognerà attendere venerdì dunque, ma già si conoscono le date su cui sarà strutturata la nuova Serie A: il campionato partirà il 13 agosto, prima rispetto al solito visto che a dicembre ci sono i Mondiali, e dunque si giocherà la Serie A quando il mercato sarà ancora formalmente aperto fino al 1° settembre.

Quindi saranno 4 le giornate che vedranno ancora attivissime trattative e operazioni: una situazione anomala per la storia del campionato italiano che non trova delle sovrapposizioni. Prima sosta ufficiale, poi, tra il 19 e il 27 settembre per la Nations League, poi cinque turni ad ottobre e lunga pausa dal 13 novembre al 4 gennaio 2023 per i Mondiali in Qatar che avranno larga parte del loro svolgimento durante il mese di dicembre.

Gli incastri con il Mondiale

Non è escluso che in quell’intervallo, la Lega Serie A non inventi una soluzione di intrattenimento ulteriore, considerata oltremodo l’estraneità dell’Italia al Mondiale vista la mancata qualificazione.

il tuto in un incastro senza precedenti per le società, tra turni di campionato ordinari e infrasettimanali, Coppa Italia, Champions, Europa League e Conference League. Tra aprile e maggio con l’ultima giornata che si terrà il 4 giugno, si concentreranno match decisivi in questa chiave che decideranno le sorti dei club.

Le nuove regole: polemiche infinite

Da non accantonare, poi, la controversa regola dello spareggio che ha già suscitato polemiche sulla sua applicazione per l’eventuale assegnazione del titolo di Campione d’Italia e in caso di retrocessioni. Rimane la regola degli scontri diretti per le qualificazioni alle Coppe.

Dove vedere in tv e streaming il sorteggio

Il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A sarà trasmesso in diretta tv e streaming da DAZN, oltre che dal canale ufficiale YouTube della Lega Calcio.

Ovviamente Virgilio Sport vi darà tutte le informazioni in tempo reale sull’evento, a cui prenderanno parte i dirigenti delle squadre.

FAQ Quando inizia la stagione di Serie A 2022/2023? Secondo quanto reso noto, la prima giornata del calendario di Serie A dovrebbe avere inizio il giorno 13 agosto 2022. Ad agosto, dunque, prenderà il via il campionato in via effettiva. Quando si conclude la stagione di Serie A 2022/2023? Il campionato di serie A, tra le interruzioni previste da calendario per Nations League e Mondiali, si chiuderà il 4 giugno 2023.

