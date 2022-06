Bufera su Marotta, il web insorge: "Senza dignità, una mossa patetica"

Chi ha avuto l’idea di riproprorre lo spareggio per lo scudetto, in caso di arrivo a pari punti, come accadeva fino al 2005? I giornali rivelano il retroscena, a farsi promotore della diversa soluzione rispetto agli scontri diretti e alla classifica avulsa sarebbe stato Beppe Marotta. Il dg dell’Inter, che forse aveva ancora gli incubi a pensare che avrebbe perso lo stesso il tricolore anche se avesse chiuso con gli stessi punti del Milan nella passata stagione, ha spinto la Lega a chiedere la riforma alla Figc.

Spareggio scudetto, che in caso di arrivo a tre

Cosa accadrebbe invece in caso di arrivo a pari punti per tre squadre? In questo caso gli scontri diretti tornerebbero in gioco, perché si andrebbe a stilare una classifica avulsa tra le tre contendenti (determinata dai risultati maturati nelle sfide tra le tre squadre durante la stagione) e quelle posizionate nei primi due posti si giocherebbero lo spareggio per il titolo.

Spareggio scudetto, il web attacca Marotta

Sul web fioccano le reazioni e in tanti attaccano Marotta: “Beppe Marotta che chiede alla FIGC di giocare una finale in caso di pari punti al primo posto in campionato è la mossa più pateticamente interista che si potesse immaginare. Perdenti rosiconi” oppure: “Marotta (lui) chiede la “modifica regolamentare in caso di arrivo a pari punti come primi della serie A niente scontri diretti ma spareggio”…… Mani avanti e nemmeno la dignità di riconoscere i meriti dei più forti”

C’è chi scrive: “Ma vale anche per lo spareggio per tornare in A dalla B? Perché appena se ne va Marotta che tiene in piedi la baracca sarà più che altro la loro preoccupazione” oppure: “Appena letta la notizia ieri ho avuto subito il sospetto che fosse un’idea partorita da quello che mentre gioca a biliardo segna i punti, ma poi mi son detto: “non dire niente, metti che poi non è stato Marotta, che figura ci fai?” e invece il mio istinto aveva ragione”

Per i tifosi Marotta ha avuto solo una reazione emotiva

Il web è scatenato: “Marotta promotore sai cosa significa? Campionato ancora più taroccato, punto a punto” e infine: “Nessun ragionamento tecnico-sportivo o economico sulla proposta di modifica per la reintroduzione dello spareggio scudetto. Solo penosa reazione emotiva di chi si sentiva lo scudetto cucito sul petto da mesi e rischiava anche di perderlo a pari punti”.