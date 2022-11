Serie A 2022-2023, Inter-Bologna: le formazioni ufficiali

09-11-2022 20:28

L’Inter prova a rialzare per l’ennesima volta la testa, contando sul fattore casalingo: tra le mura amiche i nerazzurri hanno lasciato strada alla sola Roma, vittoriosa 2-1; non ci sono enormi stravolgimenti di formazione, eccezion fatta per il rientro di Bastoni nel terzetto difensivo.

Il Bologna cercherà di prolungare il filotto conseguito contro Lecce, Monza e Torino: Thiago Mota avrà a disposizione Arnautovic, con Orsolini e Barrow a supporto.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Lykogiannis; Schouten, Ferguson, Medel; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

Allenatore: Thiago Motta.