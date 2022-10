Serie A 2022-2023, Inter-Roma: le probabili formazioni

01-10-2022 09:39

È San Siro il campo centrale dell’8ª giornata di Serie A. Alle ore 18 è infatti in programma la super sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Roma del grande ex nerazzurro José Mourinho, in tribuna in quanto squalificato dopo l’espulsione subita contro l’Atalanta.

Separate da un solo punto in classifica, con la Roma a quota 13 e l’Inter già a -5 dalla coppia di capoliste, le due squadre non possono più permettersi di perdere punti da chi le precede, ma l’Inter giocherà anche con il pensiero della partita di martedì in Champions League contro il Barcellona, fondamentale per gli equilibri del girone.

Inzaghi è privo di Brozovic, squalificato e infortunato, e non recupera neppure Lukaku. Out anche Gagliardini, debutto da titolare per Asllani in regia, in attacco con Lautaro l’ex Dzeko è preferito a Correa.

Abbondanza invece per Mourinho, privo dei soli Darboe, Karsdorp e Wijnaldum: Dybala recupera e sarà in campo insieme a Zaniolo in un assetto molto offensivo con Pellegrini a centrocampo. Panchina per Matic.

Inter-Roma, le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: S. Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham. All.: J. Mourinho (in panchina: S. Foti).