Serie A 2022-2023, Inter-Sampdoria: le probabili formazioni

29-10-2022 09:26

L’Inter è pronta a centrare il poker di vittorie consecutive in Serie A, dopo la qualificazione in Champions League: in difesa De Vrij riprende la sua posizione al fianco di Skriniar e Bastoni, con Dumfries e Dimarco ‘quinti’ e pronti a cedere il testimone in Baviera a Darmian e Gosens. Al fianco di Lautaro dovrebbe toccare ancora a Dzeko, autore mercoledì di una doppietta, mentre Lukaku aumenterà il minutaggio verso la Juventus.

Il primo successo contro la Cremonese ha rinvigorito la Sampdoria e Stankovic desidera ben figurare nella sua vecchia ‘casa’ nerazzurra, ma deve sciogliere qualche dubbio sull’unidici iniziale: se a centrocampo dovrebbe tornare titolare Rincon, in difesa Amione è favorito sul recuperato Murillo; Caputo punto fermo dell’attacco, per il ruolo di seconda punta c’è l’ipotesi Sabiri, ove non fosse schierato Gabbiadini

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. All. Inzaghi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Augello; Léris, Vilar, Rincon, Djuricic; Gabbiadini, Caputo. All. Stankovic.