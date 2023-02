Serie A 2022-2023, Lazio-Atalanta: le formazioni ufficiali

Sarri propone il tridente Felipe Anderso-Immobile-Zaccagni, nella Dea alle spalle delle bocche da fuoco Hojlund e Lookman c'è Ederson.

11-02-2023 20:35

E’ scontro con vista Champions League quello tra Lazio e Atalanta, che scenderanno in campo all’Olimpico alle 20,45 agli ordini di Orsato di Schio.

Sarri schiera un tridente tutto tecnica e rapidità con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, saranno al solito il mago Luis Alberto e il sergente Milinkovic-Savic a tirare le redini del gioco; Gasperini sorprende con due scelte, in particolare quella di Ederson in versione rifinitore per Hojlund e Lookman, ormai titolari della Dea, c’è poi Zappacosta al posto del giovane Ruggeri.

Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson; Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini.

I biancocelesti sono reduci dalla spartizione della posta al Bentegodi, mentre i nerazzurri hanno ceduto di misura al Mapei.